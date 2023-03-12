«الغرف التجارية»: 450 معرضا لـ«أهلا رمضان» بالمحافظات توفر السلع بتخفيضات

مع قيام الدولة بطرح وإنشاء عديد من منافذ ومعارض «أهلا رمضان»، اتجه عدد كبير من المواطنين للشراء منها باعتبارها الأفضل والأرخص، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ضبط الأسعار

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن معارض «أهلا رمضان» لها دور كبير في العمل على ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

وأضاف «المنوفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكمية المعروضة من السلع في المعارض تتناسب بشكل كبير مع احتياجات المواطنين من هذه السلع في كل منطقة، خاصة مع قرب شهر رمضان، إذ يتم شراء السلع الغذائية بكثرة والتجهيز له وتخزين المواد، بجانب قيام البعض بإعداد شنط رمضان.

وأشار «المنوفي» إلى أن أسعار السلع في معارض «أهلا رمضان» أقل بكثير من نظريتها في السوق الحر، خاصة أسعار المكرونة والأرز والسكر والدقيق واللحوم وغيرها.

أكثر من 450 معرضا في المحافظات

وأوضح رئيس الشعبة، أن انخفاض الأسعار في معارض «أهلا رمضان» مقارنة بالسوق الحر يأتي نتيجة انخفاض الحلقات الوسيطة بين المنتج والمواطن والمستهلك الأخير لها، وهو ما يقلل من تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح.

ولفت إلى أن الدولة أنشأت أكثر من 450 معرضا لـ«أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية، وأن هناك توافر كبير في السلع الاستراتيجية، ولا يوجد أي نقص بها.

وأوضح، أن الاتحاد العام للغرف التجارية مستعد والمعارض جاهزة لاستقبال الكثير من المواطنين لتوفير احتياجاتهم، خاصة في ظل كثافة الشراء من قبل المواطنين مع اقترب دخول شهر رمضان المبارك.

وأكد، أنه يتم تكثيف المعروض من المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والأسماك والخضر والفاكهة، بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز خدمة المشروعات الوطنية وشركة أمان بوزارة الداخلية ومشاركة كبرى شركات المواد الغذائية.