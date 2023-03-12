مسلسلات رمضان 2023.. التفاصيل الكاملة لمسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي

بدأ العد التنازلي لعرض الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2023، وتتميز دارما رمضان هذا العام بعودة الأعمال التاريخية والدينية من خلال مسلسل الإمام الشافعي للفنان خالد النبوي، المكون من 30 حلقة.

تفاصيل مسلسل خالد النبوي في دراما رمضان 2023

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز معلومات مسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي.

- جاء مسلسل الإمام الشافعي، ضمن الخطة الدرامية لمسلسلات رمضان 2023، المكونة من 30 حلقة.

- مسلسل الإمام الشافعي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن العربي، من أبرزهم الفنانة الاردنية فرح بسيسيو، والسوري خالد القش.

نجوم مسلسل الإمام الشافعي

- يتولى إخراج مسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي، المخرج السوري الليث حجو.

- يشارك في مسلسل الإمام الشافعي العديد من نجوم الفن المصري، من أبرزهم أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، حمزة العيلي، أحمد الرافعي.

- العمل ينتاول آخر 6 سنوات في حياة الإمام الشافعي التي قضاها في مصر التي تعد الفترة الأهم في مسيرته الشخصية.

- مسلسل الإمام الشافعي يعرض طوال شهر رمضان الكريم على شاشة قناة «الحياة».