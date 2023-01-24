الفنان خالد أنور يتعاقد على مسلسل «الإمام الشافعي» لخالد النبوي

يواصل الفنان خالد النبوي، تصوير مسلسله الجديد «الإمام الشافعي»، تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني القادم 2023، حيث يتولي إخراجه المخرج السوري ليث حجو.

خالد أنور ينضم لمسلسل الإمام الشافعي

وعلم «الوطن» أن الفنان خالد أنور تعاقد على المشاركة في مسلسل «الإمام الشافعي»، لا سيما عن تعاقد أروى جودة، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، وعدد آخر من الفنانين في وقت سابق.

بينما يتكون مسلسل «الإمام الشافعي»، من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، ويتولى تأليف محمد هشام عبيه.

مشاركة خالد النبوي في دراما رمضان الماضي

بينما شارك خالد النبوي في السباق الرمضاني الماضي 2022، في مسلسل «راجعين ياهوى»، والتي كانت تدور أحداثه حول بعد تراكم ديون طائلة عليه في أوروبا، يعود بليغ إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

وشارك في بطولة مسلسل «راجعين ياهوي» هنا شيحة ونور اللبنانية وطارق عبد العزيز وأنوشكا ووفاء عامر وإسلام جمال وجلا هشام وريهام الشنواني وأحمد بدير وإسلام إبراهيم، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك