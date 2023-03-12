مسلسلات رمضان 2023.. روبي تحافظ على موروث عائلتها في مسلسل حضرة العمدة

تظهر الفنانة روبي خلال السباق الرمضاني 2023، بدور جديد من خلال مسلسل حضرة العمدة، والذي تجسد فيه دور فتاة تجعلها الظروف تتولى منصب «العمدة» في إحدى القرى وتواجه العديد من الصعوبات.

مسلسل روبي في رمضان 2023

وتجسد روبي خلال مسلسل حضرة العمدة دور أستاذة علم نفس بالجامعة الأمريكية «صفية الفارس» والتي تتولى منصب العمدة في إحدى القرى، للحفاظ على توارث منصب العمدية في عائلتها، ويأتي من هذا المنصب العديد من المشاكل بين المؤيد والمعارض لتوليها المنصب.

مسلسلات رمضان 2023.. مسلسل حضرة العمدة

ومن المقرر أن يغني تتر مسلسل حضرة العمدة، الفنان مدحت صالح، وذلك وفقا لما أعلنه الشاعر أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ أيام لتكون الألحان لوليد سعد والتوزيع أحمد إبراهيم.

فريق عمل مسلسل حضرة العمدة

ويضم مسلسل حضرة العمدة بجانب روبي مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم: أحمد رزق، وفاء عامر، سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، دينا، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.