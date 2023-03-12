أنشطة خدمية ودوري رياضي احتفالا باليوم العالمي للمياه بسوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الأحد، عددا من الأنشطة الخدمية والمشاركة المجتمعية لأهالي قرية الكوامل قبلي بمركز المنشاة، الجاري به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ضمن فعاليات الأسبوع المائي لتوعية الطلاب برسائل التوعية المائية.

المشاركون بالأسبوع المائي

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب، إن فعاليات الأسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، تزامنا مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية، بالتعاون مع محافظة سوهاج، والري والصحة وجهاز شئون البيئة ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة، والاتحاد العام للكشافة.

يوم رياضي بسوهاج

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تحت شعار كل نقطة، بتفرق تم اليوم، تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بمشاركة رجال الدين، وكذلك أنشطة خدمية تتمثل فى قراءاة العدادات والكسح المجاني، ورفع عينات مياه، هذا بالإضافة إلى أنشطة المشاركة المجمعية، التي تتمثل في دراسة حالات الأسر الأولى بالرعاية، لتوصيل عدادات المياه من خلال القرض الدوار.

وتستمر فعاليات الحملة، بتوجيه أنشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، وطرق أبواب وندوات توعوية، بمشاركة قادة الرأي، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بمراكز الشباب.