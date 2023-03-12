30 مؤسسة في ملتقى التوظيف بجامعة المنصورة «كوادر سياحية بفكر مستدام»

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، ملتقى التوظيف الثاني اليوم الأحد، في إطار أنشطة وفعاليات لجنة التغيرات المناخية بالجامعة، تحت رعاية شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، جرى افتتاح ملتقى التوظيف الثاني بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة 2023، تحت شعار «كوادر سياحية بفكر مستدام» بمشاركة 30 مؤسسة سياحية وفندقية.

المليجي: قطاع السياحة من القطاعات بالغة الحساسية

وأكد الدكتور محمود المليجي أن قطاع السياحة من القطاعات بالغة الحساسية لأي تغيرات إقليمية أو إعلامية، والعالم حاليا يشهد سلسلة من التغيرات أولها أزمة كورونا ويليها الحرب الأوكرانية وسلسلة الزلازل.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف، عميد كلية السياحة والفنادق إن الكلية تتخذ خطوات على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة كما تسعى الكلية لربط الطلاب بسوق العمل وأن الملتقى التوظيفي يخفف من توتر الطلاب حول مستقبلهم وهو أيضا موجه للطلاب وليس للخرجين فقط، مؤكدا ضرورة تدريب الطلاب عمليا حيث بدأت الكلية في هذا الاهتمام بالجانب العملي لتدريب الطلاب.

وأوضحت الدكتورة دعاء سمير حزه، أنه يشارك في هذا الملتقى 30 مؤسسة سياحية وفندقية، كما أكدت على اهتمام الكلية بمستقبل خريجيها لذا سعت الكلية أن تكون همزة وصل بين الكلية والمؤسسات فى القطاع السياحي والفندقي.

قوة عاملة حقيقية مدربة

وذكر الدكتور مسعد سلامة وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث رئيس لجنة تنظيم فعاليات التغيرات المناخية بالجامعة، أنه لا يمكن أن يكون هناك كوادر سياحية بدون فكر مستدام لأنها صناعة تستهدف قوة عاملة حقيقية مدربة للتعامل على التغيرات البيئية والحياتية التي تحدث وتسعى جامعة المنصورة أن تثقف أبنائها فى شتى مناحي المجالات وأن المنشآت السياحية هي أولى المنشآت القادرة على التحول الأخضر وتنفيذ مفاهيم الاقتصاد الأخضر.

وتحدث المهندس أحمد حلمي يوسف مساعد وزير السياحة والآثار؛ عن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسياحة، والمنشآت السياحية في مصر مشيرا إلى أن 40% من فرص العمل تكون من نصيب السياحة.