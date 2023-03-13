طالبان يبتكران مشروعين لتحويل الطاقة الشمسية والكهربائية إلى حركية

نجح محمد أحمد روبي ودانيال عصام عزت، الطالبان بالصف الرابع بمدرسة الأحياء الرسمية بالغردقة، في ابتكار مشروع لتحويل الطاقة الشمسية إلى حركية، وقدما تفاصيل المشروع بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وكيل تعليم البحر الأحمر يستقبل الطالبين

واستقبل هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أمس الأحد، الطالبين، في إطار اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدي الطلاب والطالبات.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن الطالبين نجحا في تقديم مشروعهما في تحويل الطاقة الشمسية إلي حركية، والثاني تحويل الطاقة الكهربائية إلى حركية، مشيرا إلى أنه ناقش المشروعين المقدمين من الطالبين ومدى فائدتهما للبشرية وكيفية ظهور الفكرة في تصميم هذه المشاريع.

تعليم البحر الأحمر

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فى بيان له، بكل من عصام عوض أبو الخير معلم أول علوم والمشرف على المشروعات، ومحمود رشيدي موجه العلوم، ونادية مختار الموجه الأول، ومدحت عزيز زكي موجه عام العلوم، وأولياء أمور الطالبين، معرباً عن سعادته البالغة بالطالبين ووصولهما إلى هذا القدر من الإبداع والابتكار.