إجراءات ومستندات صرف منحة الوفاة 2023 من التأمينات الاجتماعية

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هناك عدد من الشروط والمستندات المطلوبة لصرف منحة الوفاة 2023 من التأمينات، مشيرة على موقعها الرسمي إلى أن منحة الوفاة تقدر بالمعاش أو بالأجر المستحق عن شهر الوفاة، عند وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه.

المنحة تستحق عن شهر الوفاة وعن الشهرين التاليين

وأشارت التأمينات الاجتماعية، أن المنحة تستحق عن شهر الوفاة وعن الشهرين التاليين أي لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، مؤكدة أن الجهة التي كانت تصرف الأجر أو المعاش عليها أن تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن منحة الوفاة 2023، تصرف لمستحقي المعاش، وفى حالة عدم وجود غير مستحق واحد، تؤدى إليه بالكامل، ويشترط لصرفها وفاة صاحب المعاش.

مستندات صرف منحة الوفاة من التأمينات الاجتماعية

- شهادة وفاة صاحب المعاش.

- تقديم النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

- تقديم طلب صرف منحة الوفاة.

- تقديم المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.​

صرف نفقات الجنازة

وأكدت التأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف نفقات الجنازة عند وفاة صاحب المعاش، مؤكدة التزام الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر تصرف لـ «الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، وفي حالة عدم وجود أرملة تصرف نفقات الجنازة لأرشد الأولاد، وإذا لم يوجد أبناء تصرف لأي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة».

واشترطت التأمينات لصرف نفقات الجنازة، تقديم صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش، وتقديم النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.