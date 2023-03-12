السجن 3 سنوات لعامل لإدانته بخطف طفلة ومحاولة التعدي عليها بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثانية، بجلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة عامل يدعى «ع. ل. م»، 22 سنة، بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك لإدانته بخطف الطفلة «ر. ع. ع»، 6 سنوات، تلميذة بالصف الأول الابتدائي، ومحاولة التعدي عليها في شقة داخل منزله بعدما استدرجها من المقابر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن ممدوح أحمد رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن، ووائل محمد علي، وأحمد محمد مدكور، وأحمد جنيدي، وأمانة سر محمود ربيع، وثابت رمضان، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

المتهم استدرج طفلة من المقابر

تعود تفاصيل الواقعة إلى 7 أكتوبر الماضي، والمحرر عنها القضية رقم 20607 لسنة 2022م جنح مركز سنورس، والمقيدة برقم 2204 لسنة 2022م كلي الفيوم، حيث استدرج طفلة «ر»، التي كانت برفقة والدتها في المقابر، حيث طلب منها مساعدته في ملء جركن مياه من شقته، ومنحها 20 جنيهًا، ثم اصطحب الطفلة لشقته وحاول الاعتداء عليها، ولكنها صرخت وبكت فتجمع الجيران وأنقذوا الطفلة قبل أن يتعدى عليها.

والدة الطفلة حررت محضرًا

وحينما اكتشفت ولاء س ش، 26 سنة، ما حدث لابنتها، إتجهت إلى مركز الشرطة على الفور، وحررت محضرًا ضد المتهم، وإتهمته باستدراج طفلتها من مقابر سنورس، ومحاولة التعدي عليها، بعدما أغراها بمبلغ مالي 20 جنيهًا مقابل مساعدته في ملء جركن مياه.

كاميرا مراقبة رصدت الواقعة

وحصلت الأم على مقطع من كاميرا مراقبة في المنزل المجاور لمنزل المتهم، رصدت اصطحابه للطفلة إلى داخل المنزل، وخروج طفلتها مسرعةً تبكي من داخل المنزل، فيما أكدت التحريات صحة الواقعة، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة.

إحالة المتهم للجنايات

وجرى إحالة المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق معه، ثم أُحيل إلى محكمة الجنايات التي حاكمته من خلال عدة جلسات حتى أصدرت حكمها المتقدم بجلسة اليوم.