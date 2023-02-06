السجن 7 سنوات لمدرس وعزله من وظيفته بالفيوم بتهمة التعدي على فتاة

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الأولى، اليوم الإثنين، بمعاقبة عارف.ر.ح.ح، 52 سنة، مدرس، بالسجن 7 سنوات، وعزله من وظيفته، لإدانته بالتعدي على الطفلة المجني عليها «إ.م.ر» 18 عامًا بالقوة.

صدر الحكم، برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

استدراج الفتاة

تعود تفاصيل القضية رقم 13696 جنح مركز شرطة سنهور القبلية، والمقيدة برقم 2162 لسنة 2022 كلي الفيوم، إلى 27 أكتوبر المُنصرم، داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية، حينما قام المتهم بالتعدي على الطالبة.

الطفلة أخبرت والدها بما حدث

وكان والد الطفلة حررا محضرا بما حدث في اليوم الدراسي خلال الترم الأول، وقيام المدرس بالتعدي عليها وأكدت التحريات السرية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة سنهور، صحة الواقعة وأقوال الوالد.

وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادتين رقم 267/2، و268 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وعقب الإطلاع على المادة رقم 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمر المحامي العام بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وإعلان المتهم بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

وجرى محاكمة المتهم من خلال عدة جلسات سرية، حتى أصدرت محكمة الجنايات حكمها المتقدم بجلسة اليوم.