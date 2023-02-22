السجن 10 سنوات لشاب متهم باختطاف طفلة والتعدي عليها بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب يدعى «محمد.س.ف.م.م»، ويبلغ من العمر 19 سنة، بالسجن 10 سنوات، وذلك لإدانته باختطاف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بطريقة التحايل عليها، والاعتداء عليها، بعدما استدرجها إلى منزله بحجة شراء الحلوى لها.

صدر الحكم، برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأسامة محمد جاد، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

بلاغ باختطاف طفلة وهتك عرضها

تعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 31938 جنح مركز الفيوم لسنة 2022 والمقيدة برقم 2261 لسنة 2022 كلي الفيوم، إلى يوم 14 أكتوبر المنصرم، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من ربة منزل، بقيام شاب باختطاف طفلتها، والاعتداء عليها جنسيًا بمحل سكنه بمساكن دمو القديمة بنطاق مركز شرطة الفيوم.

استدرجها بحجة شراء حلوى

وإتهمت والدة الطفلة، محمد.س.ف.م.م، باختطاف طفلة "ابنتها" نورا.إ.د.أ 7 سنوات، بالتحايل بعدما أوهمها بشراء حلوى لها، مستغلًا حداثة سنها، واصطحبها إلى منزله عامدًا عزلها عن أهليتها وأعين الرقباء، ثم حسر ملابسها عنها، وكشف عورتها، ولامس مواطن عفتها، وأمنى بها وبملابسها قاصدًا هتك عرضها باستخدام التهديد والقوة.

المتهم اعترف بارتكاب الواقعة

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث، من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، فضلًا عن إثبات الطب الشرعي لواقعة الاعتداء، ومطابقة منّي الشاب بالحمض النووي الخاص به، وبذلك يكون المتهم قد ارتكاب الجناية المنصوص عليها بالمادتين 268، و290 من قانون العقوبات.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، وعقب انتهاء التحقيقات، أحاله المحامي العام إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات حتى أصدرت حكمها المتقدم.