الكاتب عبدالرحيم كمال يشيد بمسلسل «بالطو»: إمكانيات فنية عالية وتمثيل بسيط

كشف السيناريست عبد الرحيم كمال، عن رأيه في مسلسل «بالطو»، الذي عرض مؤخرا، عبر منصة «watch it»، ولقي تفاعلا كبيرا من الجمهور.

عبد الرحيم كمال يشيد بمسلسل بالطو

وكتب عبد الرحيم كمال، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أهو مسلسل بالطو ده آية من آيات الدراما وعبرة وعظة.. إزاي؟ أقولك ازاي.. بميزانية محدودة وأبطال مش نجوم بالمعنى التقليدي للنجوم.. لكن في نظري انا نجوم ونص.. ومخرج وكاتب لأول مرة وإمكانيات فنية عالية».

مسلسل بالطو مسلسل بسيط

وأضاف «كمال»: «ازاي تقدر بدول بستصنع عشر حلقات ياخدوا الناس ويقعدوهم بتفرجوا مبسوطين من غير دعاية جبارة و من غير ملايين ومن غير ومن غير ومن غير ومع ذلك حقق النجاح الكبير اوي دي ادي القصة ببساطة ومش كدا وبس لاده كمان قدر وسط الضحك انه يسخرمن "الجهل والدجل وكتير من المعايير المغلوطة ومن غير مباشرة ولا مبالغة ولا فذلكة ولا قلة ادب"، عشان كده المسلسل البسيط ده قدر يكشف بنوره الكثير و الكثير من مشاكل الصنعة».