المؤلف أحمد عاطف: ابتعدنا عن الإفيهات في مسلسل بالطو.. وانتصرنا لكوميديا الموقف

قال مؤلف مسلسل بالطو، أحمد عاطف فياض، إن هذا النجاح لم يكن متوقعاً حدوثه منذ البداية، خصوصاً أن أول حلقتين هما تمهيد للعمل، ولكن فوجئ الجميع بردود الفعل الجيدة منذ اللحظات الأولى على كل المستويات، سواء على مستوى النقاد أو على مستوى الجمهور «حاجة حلوة تفرحنى جداً، إن أطراف كثيرة تتفق على عمل وتشيد به من عدة نواحٍ وهذا شىء صعب حدوثه، أمر مهم بالنسبة لى فى تجربتى الأولى».

وعن تحويل روايته «بالطو وفانلة وتاب» إلى عمل درامى، أشار إلى أن الفكرة كانت تراوده فى السابق، وأن يحدث ذلك من خلال منصة watch it يعد ذلك من أكبر الخطوات فى حياته، متابعاً: حماس المنصة للعمل وجديتهم الشديدة شجعتنى، لأن كل هذا كان حافزاً كبيراً، وأنا من فترة اشتغلت على نفسى فى مذاكرة السيناريو، ولم أكن أرغب أن يكون «بالطو» هو العمل الأول لى فى الدراما، لأن قصته قريبة منى جداً وبحبها، وكنت أتمنى تقديم عمل آخر أتعلم من خلاله، ولكن watch it وخطوتها غيرّت الموازين تماماً.

واستطرد قائلاً: فكرة الكتابة والحوار لعمل فنى مرعبة جداً، أنا على السوشيال ميديا وعارف الدنيا، تقعد تسأل هل سيعجب الناس أم لا؟ والحمد لله ربنا وفقنى مع مخرج شاطر وفاهم واتفقنا على تقديم كوميديا الموقف بالرغم من صعوبتها بعيداً عن الهزار، لأن الإفيهات تعد مخاطرة غير محسوبة يختلف حولها الناس، بعكس كوميديا الموقف إذا لم تعجبك لن تضايقك أيضاً.

وعن اختلاف الكوميديا على السوشيال ميديا عن الكوميديا فى الدراما، أشار إلى أن الفيصل يكون من قبل الشروع فى الكتابة، أنا بالأساس متفرج على الدراما وأشعر بالضيق من كوميديا الاستظراف والمبالغات التى تسعى لانتزاع ضحكتك بالعافية، ومن ثم كل ما يضايقنى حاولت تجنبه فى مسلسل بالطو، لأن المؤلف إذا قدم إفيهات بلا مبرر وليست جيدة أصلاً، الموضوع سيكون أشبه بالجلوس فى محل نكت وليس عملاً كوميدياً.