«زراعة النواب» تنهي اجتماعها بعد 10 ساعات انعقاد و40 طلب إحاطة

انتهى منذ قليل اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وذلك بعد مدة انعقاد استمر لأكثر من 10 ساعات متواصلة لمناقشة 40 من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمتعلقة بمشكلات المواطنين في قطاعي الزراعة والري بمختلف المحافظات، وذلك بحضور مسؤولي الحكومة من مختلف الجهات المرتبطة بطلبات الإحاطة.

اليوم يعد أطول اجتماع للجنة

وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، في ختام الاجتماع، أن اجتماع اللجنة اليوم يعد أطول اجتماع للجنة، مشيرا إلى حرص اللجنة على مناقشة جميع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات المواطنين في قطاعي الزراعة والري.

وأضاف الحصري، أن لجنة الزراعة ستظل السند الحقيقي للمزارعين والداعمة للفلاح المصري في كل الخطوات بحيث تسهل له كل الخدمات وتقدم له كل حقوقه.

الفلاح المصري يستحق منا الدعم والمساندة

وتابع الحصري أن الفلاح المصري يستحق منا الدعم والمساندة نظرا لمواقفه الوطنية، وحرصه الدائم علي المصلحة العامة للدولة، في وقت الأزمات.

وأعلن رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة لن تتوانى عن أداء واجبها الوطني، بمناقشة كل القضايا التي تساعد على دعم سياسات وتوجهات القيادة السياسية نحو التوسع في القطاع الزراعي.