نقيب المهندسين يقرر تغيير ممثلي النقابة لدى يوتن والمهندس للتأمين (مستندات)

قرر طارق النبراوي نقيب المهندسين، إيقاف التعامل مع ممثلي النقابة في كل من شركة المهندس للتأمين وشركة المهندس يوتن للدهانات، وإعادة النظر في اختيار ممثلي صندوق المعاشات والإعانات في عضوية مجلس الشركتين، بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، أمس.

الجمعية العمومية العادية

وأوضح نقيب المهندسين، أنه بناءً على قرارات الجمعية العمومية العادية التي عقدت في السادس من مارس 2023 بحديقة أوزوريس بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، تقرر إعادة النظر في اختيار ممثلى صندوق المعاشات والإعانات في عضوية مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، وعليه يتم وقف التعامل مع ممثلي النقابة في مجلس إدارة الشركة لحين ترشيح أعضاء جدد من قبل النقابة.

وأضاف أن التواصل سيكون من خلال المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين الصندوق لحين موافاتكم بأسماء الأعضاء الجدد.

نقيب المهندسين

وفي السياق ذاته، قرر نقيب المهندسين وقف التعامل مع شركة المهندس يوتن للدهانات، بناء على قرارات الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، فقد تقرر إعادة النظر فى اختيار ممثلي صندوق المعاشات والاعانات في عضوية مجلس إدارة شركة يوتن للدهانات، وعليه يتم وقف التعامل مع ممثلي النقابة في مجلس إدارة الشركة، لحين ترشيح أعضاء جدد من قبل النقابة.

على أن يكون التواصل من خلال المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين الصندوق لحين موافاتكم بأسماء الأعضاء الجدد.