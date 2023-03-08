نقيب المهندسين يدعو لاجتماع طارئ.. ويستبعد الأمين العام المساعد

دعا طارق النبراوي نقيب المهندسين، لجلسة اجتماع طارئة للمجلس الأعلى للنقابة، يوم السبت، الموافق 18 مارس الجاري، وذلك بعد القرارات الأخيرة التي أصدرها نقيب المهندسين بوقف التعامل مع ممثلي صندوق المعاشات والإعانات في شركتي المهندس للتأمين وشركة يوتن للدهانات.

نقابة المهندسين

ووجه نقيب المهندسين الدعوة لعقد اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الأعلى في بيان له قائلا: «تحية طيبة وبعد ندعو سيادتكم لحضور جلسة اجتماع طارئة للمجلس الأعلى للنقابة بمقر النقابة العامة للمهندسين 30 شارع رمسيس - القاهرة، وذلك يوم السبت الموافق 18 مارس في تمام الساعة الرابعة عصرا بقاعة عثمان أحمد عثمان بالدور الأول».

وأوضح النبراوي أن جدول الأعمال سيكون من بند واحد فقط وهو تنفيذ قرار الجمعية العمومية العادية الصادر في 6 مارس بإعادة تشكيل الأمانة العامة لهيئة المكتب.

نقيب المهندسين

واستبعد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، المهندس يسري الديب الأمين العام للمجلس، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد، على أن يكون الاجتماع الطارئ يوم السبت 18 مارس الجاري لمناقشة قرارات الجمعية العمومية العادية التي انعقدت 6 مارس.