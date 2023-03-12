6 وظائف في الأمن الرقمي يحتاجها سوق العمل.. يمكنك تعلمها بسهولة

يتسم الأمن الرقمي حول العالم بالتعقيدات التي أجبرت المؤسسات على الاستعانة بمقدمي خدمات الأمن الرقمي للقيام ببعض الوظائف الأمنية، حسبما كشف تقرير اقتصاديات أمن تقنية المعلومات السنوي الصادر عن مؤسسة «كاسبرسكي»، وأفادت جمعية (ISC)² العالمية غير الربحية في دراسة لها حول القوى العاملة في الأمن الرقمي لعام 2022، بوجود فجوة مهارية قدرها 3.4 مليون موظف.

زيادة الطلب على وظائف الأمن السيبراني

تعد وظائف الأمن السيبراني من أكثر الوظائف طلبًا، في الوقت الراهن، حيث تعتمد الشركات في تخزين البيانات والمعلومات على أنظمة وشبكات وتطبيقات ومواقع إلكترونية، لذا زادت حاجة الشركات لحماية بياناتها بالاعتماد على متخصصين في الأمن السيبراني للتصدي لأي هجمات إلكترونية.

وفيما يلي تقدم «الوطن» أبزر الوظائف المتعلقة بالأمن الرقمي:

مهندس أمن التطبيقات

يكون مسؤول عن تطوير البرامج لتأمين التطبيقات، وحماية البيانات من الهجمات، ومعالجة البيانات وبناء أدوات حماية نقاط الضعف في التطبيق المعرّض للاختراق والهجمات الإلكترونية والحفاظ على بيانات العملاء والتأكد أن التطبيقات تعمل بشكل صحيح.

القرصان الأخلاقي من أهم وظائف الأمن السيبراني

مهنة القرصان الأخلاقي «الهاكر» من أهم وظائف الأمن السيبراني ويحتاج صاحبها إلى معرفة كبيرة بنظم أمان الكمبيوتر والشبكات وقدرة على تحديد نقاط الضعف المحتملة في نظام أي شبكة ليتم تصحيحها وحمايتها من أي اختراق، وتحتاج هذه الوظيفة إلى لغات برمجة متقدمة ومعرفة متعمقة بالبرمجيات وأدوات القرصنة القياسية.

أخصائي اختبار الاختراق

هو المسؤول عن حماية أنظمة وشبكات الكمبيوتر والبنية التحتية للبيانات، عن طريق إجراء محاكاة للهجمات الإلكترونية، وتحديد الأخطاء الأمنية والإبلاغ عنها، ويجب أن يكون لدى مختبري الاختراق معرفة واسعة بأساليب تطوير البرمجيات ولغات البرمجة والشبكات.

محلل أمن المعلومات

أحد وظائف الأمن السيبراني الواعدة، حيث يقوم محللو أمن المعلومات بتطوير وتنفيذ سياسات أمن المعلومات التنظيمية لحماية شبكات الكمبيوتر من التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية، ومراقبة الأنظمة، والتأكد من أن كل شيء يعمل بسلاسة ووفقًا لسياسة الشركة.

مسؤول أمن الشبكات

من أشهر وظائف الأمن السيبراني، وهو المسؤول عن صيانة شبكات وأجهزة الشركات والمؤسسات وحمايتها، ويتمتعوا بخبرة فنية في خدمات تكنولوجيا المعلومات، ومهارات تواصل قوية ويعملون بصفة أساسية مع متخصصي تكنولوجيا المعلومات الآخرين.