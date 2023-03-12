«مياه كفر الشيخ»: ندوات ومسابقات وتعليم سباكة ضمن حملة ترشيد الاستهلاك

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الفعاليات بقرية الربع، التابعة لمركز بلطيم، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، منها حملات طرق الأبواب، من خلال فريق توعية يجوب شوارع قرية، لتوعيه أهالي القرية بأهمية نقطة المياه ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

تنظيم ندوات ومسابقات وألعاب تفاعلية

قال اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، أنه جرى تنظيم ندوات ومسابقات وألعاب تفاعلية، وورش لتعليم السباكة بالمدارس، وبرنامج إذاعة كامل عن ترشيد استهلاك المياه بمدرسة الخنساء الثانوية المشتركة بقرية الربع والمعهد الدينى الابتدائي.

وأضاف «عبد الغني»، أن إدارة التوعية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، ومنطقة الوعظ بالازهر الشريف، نفذت ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، وأهمية مياه الشرب والحفاظ عليها، كما قام فريق التوعية بتوزيع مجموعة كبيرة من المطبوعات، والبوسترات، والتى تحمل مجموعة من رسائل التوعية.

الحملة القومية لترشيد مياه الشرب

انطلقت فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، بقرية الربع، التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، يوم الجمعة 10 مارس وتستمر حتي 19 مارس 2023، تزامنا مع اليوم العالمي للمياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق» بهدف رفع الوعي المائي لدى المواطنين، والتوعية بأهمية المياه، وضرورة ترشيد استهلاكها، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.