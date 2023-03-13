إسدال الستار على قضية مقتل سيدة بسوهاج لسرقة مصوغاتها.. القصة الكاملة

دفعت سيدة أربعينة حياتها بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، ثمنا لقرطها الذهبي ودبلة زواجها، حيث بيت عاطلان من المركز النية على سرقتها، لسفر زوجها للعمل وقضائها لبعض الوقت بمفردها حيث تتنقل مابين منزلها وبيت أهليتها، تاركة أطفالها لدى والدتها لتعلقهم الشديد بها.

فقرر العاطلان تحين فرصة ذهابها لمنزل أهلها لسرقة ما بالمنزل، ولكنها فاجأتهما بالحضور للمنزل لقضاء بعض احتياجاتها، وكانت ترتدي قرطها الذهبي ودبلة ذهبية، فضرباها وسرقا منها المصوغات والأموال ومتعلقات بالمنزل وتركاها وفرا هاربين معتقدين أنها مصابة وفقا لأقوالهما بالمحضر الرسمي.

اكتشاف قتل المجني عليها

تأخرت الأبنة على العودة لأهلها ولأطفالها ذهب أشقاؤها للبحث عنها بعد عدم إجابتها على هاتفها، وفوجئوا بها وسط بركة دماء لتنقل جثة هامدة لمستشفى سوهاج الجامعي بعد إخطار مركز شرطة العسيرات.

أحداث الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا بشهر مايو من العام الماضي 2022، يفيد العثور على جثمان «كلثوم. ع. إ. ح»، 40 عاما، ربة منزل مسجاة على الأرض غارقة في دمائها، بمنزلها، وتبين سرقة مصوغاتها الذهبية "قرط ودبلة" ومتغلقات منزلية، وبعثرة محتويات المنزل.

الأجهزة الأمنية تضبط المتهمين

تمكنت وحدة البحث الجنائى بعد تكثف التحريات من تحديد المتهمين وضبطهما وتبين أنهما المدعو «عبد الله. م»، عاطل ونجل عمومته المدعو «عبد العال.أ. ع» عاطل، واعترفا بالواقعة للحصول على المصوغات ومتعلقاتها ولكنها فاجأتهما، وأحيلت الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت قرارها بالسجن المؤبد على العاطلين لتثلج قلوب أهل المجني عليها.