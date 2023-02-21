«تعاونيات البناء والإسكان» تطرح وحدات وجراجات للبيع في مزاد علني

قال اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن الهيئة ستطرح عددًا من المحلات التجارية والجراجات والوحدات السكنية والإدارية، للبيع بالمزاد العلني بعدد من مشروعات الهيئة المختلفة، بتسهيلات في السداد على 5 سنوات.

تعاونيات البناء تطرح وحدات ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني

وأوضح «نصار»، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ 299 جنيها، في مقر الهيئة الرئيس (3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر) ومقار فروع الهيئة.

طرح محال تجارية بمدينة الشيخ زايد

وأشار رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم طرح محلات تجارية بمدينة الشيخ زايد، وجراجات في مشروع التوسعات الشمالية، ومحال تجارية في الحي 11، ووحدة سكنية ومحل تجاري بمشروع 164 عمارة، بمساحات مختلفة؛ في مدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين بجوار مبنى الهيئة الرئيسي.

وأضاف، أنه سيتم طرح جراجات بمدن القاهرة الجديدة والشروق، ومحلات تجارية ووحدات سكنية وبدرومات ومخازن وصيدلية بالهضبتين الوسطى والسفلى بالمقطم، ووحدات إدارية ووحدة سكنية بمشروع العاشر من رمضان، ومحلات تجارية بكوم أوشيم، ووحدة سكنية بأرض الفشنية - مغاغة، ومحل تجاري ووحدات سكنية ببني سويف الجديدة، بمساحات مختلفة؛ للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الأحد الموافق 5 مارس المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين بجوار مبنى الهيئة الرئيس.

ولفت رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم طرح محلات وجراجات ووحدات إدارية ومبنى إداري بأبراج المنصورة، وبدرومات بمشروع جديلة - المنصورة، على أن تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 7 من مارس المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بجوار فرع الهيئة بالمنصورة.

ونوه بأنه سيتم طرح محلات تجارية ووحدات سكنية وإدارية بمشروع لؤلؤة بورسعيد - موقع العلاج الطبيعي، ووحدات سكنية بمشروع A20، ومحلات تجارية بمدينة الإسماعيلية، ووحدة سكنية ووحدات إدارية، ومحلات بمدينة السويس، بمساحات مختلفة للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الثلاثاء 14 مارس المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بمركز شباب السلام بشارع الأمين - محافظة بورسعيد.

تأمين دخول المزاد للمحلات والجراجات والوحدات الإدارية

وأوضح، أن تأمين دخول المزاد للمحلات والجراجات والوحدات الإدارية بأبراج المنصورة 75 ألف جنيه، ومليون جنيه للمبنى الإداري بالمنصورة، و50 ألف جنيه للجراجات والوحدات الإدارية بالعاشر من رمضان، السويس «سكني، إداري»، و25 ألف جنيها للمحلات والبدرومات والمخازن بالمقطم ومحلات كوم أوشيم ووحدات الفشنية ووحدات ومحل بني سويف الجديدة وبدرومات مشروع جديله، على أن يتم سداد التأمين لكل مزاد في نفس يوم الجلسة حتى الساعة 12 ظهرا.