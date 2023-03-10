إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع موتوسيكل بكفر الزيات

أُصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في الجسم إثر تصادم سيارة ميكروباص، بدراجة نارية موتوسيكل، علي طريق «كفر الزيات - كفور بلشاي» بالقرب من نادي التطبيقين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص

وكان مستشفى كفر الزيات العام، استقبل، علي مصطفي عطيه الرزاز، ويبلغ من العمر 27 عاما، مقيم بذات الناحية، يعاني من اشتباه كسر بالحوض، واشتباه كسر بالعمود الفقري، إبراهيم إبراهيم إسماعيل، ويبلغ من العمر 17 عاماً، مصاب بجرح قطعي بالوجه 3سم، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد تامر هجرس، ويبلغ من العمر 18 عاماً، مصابا بجرح قطعي 3 سم بالرأس، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تصادم ميكروباص وموتوسيكل

جاء ذلك بعد أن تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة كفر الزيات، بلاغاً من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، ودراجة نارية موتوسيكل على طريق «كفر الزيات - كفور بلشاي» بالقرب من نادي التطبقيين، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، نتيجة السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.