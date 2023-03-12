رابط الاستعلام عن فاتورة المياه شهر مارس 2023 «أون لاين».. اعرف الخطوات

أتاحت الشركة القابضة لخدمات المياه والصرف الصحي، رابط الاستعلام عن فاتورة المياه شهر مارس 2023 أون لاين، ويأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين، ومنع طوابير الازدحام الطويلة، ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي، إذ يرغب العديد من المواطنين في معرفة الاستهلاك الخاص بالمياه لدفع الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه 2023

تستعرض «الوطن» في خطوات مبسطة، رابط الاستعلام عن فاتورة المياه شهر مارس 2023 عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه شهر مارس 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مارس 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الخطوة الأولى، يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

- الخطوة الثانية، يجب الضغط على أيقونة تكون على شكل آلة حاسبة باسم «احسب فاتورتك»، وبعد ذلك تظهر الصفحة المخصصة للاستعلام عن فواتير المياه 2023، وبها العديد من الخانات التي يجب على المستخدم كتابة كافة البيانات المطلوبة داخلها.

- الخطوة الثالثة، تحديد نوع النشاط، سواء منزلي أو خدمي أو حكومي أو تجاري أو سياحي أو صناعي، ووضع القراءة الحالية لعداد المياه بشكل دقيق دون أي أخطاء حتى يمكن للمستخدم معرفة الاستهلاك بشكل صحيح.

- الخطوة الرابعة، كتابة القراء السابقة لعداد المياه والتي تخص الشهر الماضي، وإدخال عدد وحدات العقار، أو عدد الشقق المشتركين في عداد المياه.

- الخطوة الخامسة، بعد ذلك تظهر فاتورة المياه 2023، وتتضمن الآتي «كمية المياه المستهلكة - استهلاك الوحدة - تحديد الشريحة - سعر المتر - قيمة استهلاك المياه - الصرف الصحي - خدمات الجهاز التنظيمي - وفي النهاية يظهر إجمالي الاستهلاك».