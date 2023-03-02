طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2023.. «سددها من بيتك»

يرغب العديد من المواطنين شهريا، في معرفة طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس 2023، إذ تُعد من الضروريات التي تهتم الأسر منعا لتراكمها، وقد أتاحتها شركة الغاز بتروتريد إلكترونيا، في إطار مواكبة التيسير على الرقمي، ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي والتسهيل على المواطنين، ومنعا لطوابير الازدحام.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر مارس 2023، وخطوات سدادها وفقا لموقع شركة الخدمات التجارية البترولية.

الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر مارس 2023

وحتى يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد شهر مارس 2023، يجب اتباع الطرق الآتية:

- الخطوة الأولى، يجب التوجه إلى موقع شركة الغاز بتروتريد من هنا.

- الخطوة الثانية، اختيار أيقونة «إدخال رقم الغاز»، وتكون متواجدة في أعلي الصفحة، وإدخال البيانات مثل «رقم المشترك، فرعي، وشقة وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة».

- الخطوة الثالثة، تحميل تطبيق «بتروميتر» والاستعلام من خلال الهواتف الذكية.

طرق أخرى للاستعلام عن فواتير الغاز شهر مارس 2023

وهناك طرق أخرى للاستعلام، أتاحتها شركة الغاز بتروتريد من خلالها، وتكون عن طريق الاستعلام من خلال الرد الصوتي على رقم 09000727 من الهاتف الأرضي، أو المحمول على رقم 5727، أو من خلال مكاتب البريد، الاستعلام من خلال الاتصال برقم 1122.

كيف يمكن سداد فاتورة الغاز شهر مارس 2023

يمكن سداد فاتورة الغاز لشهر مارس 2023 ، من خلال الوسائل الآتية حسب الموقع الرسمي للشركة:

- السداد من خلال موقع شركة بتروتريد الرسمي، أو من خلال خلال فون كاش، أو من خلال خدمات مصاري، وفوري وضامن وخدماتي وأمان والأهلي ممكن وضامن، أو محفظة BM WALLET.

- السداد من خلال محصل الشركة، أو عن طريق «بيتروميتر»، من خلال تحميله على الهاتف المحمول.