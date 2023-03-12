أسعار اللحوم المجمدة بمنافذ التموين.. تبدأ من 105 جنيهات

تشغل أسعار المنتجات الغذائية بشكل عام وأسعار اللحوم المجمدة بشكل خاص قطاع كبير من المواطنين، وتضخ وزارة التموين أنواعا متعددة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها والسيارات المتجولة ومعارض أهلا رمضان، بأسعار منخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

ووفقًا للمعلن من قبل وزارة التموين فإن أسعار اللحوم المجمدة تبدأ من 105 جنيها وتصل إلى 170، وذلك على النحو التالي:

أسعار اللحوم المجمدة

- سعر كيلو اللحم المجمد 120 جنيها.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 165 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضاني المجمد 170 جنيها.

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي

- سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي المجمد 95 جنيها.

- سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي 105 جنيهات.

- سعر كيلو السجق «مصنعات» 50 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة 87 جنيها.

- سعر كيلو لحم عروق الفليتو البرازيلي 110 جنيهات.

سعر كيلو لحم قطع مجمد 155 جنيها.

سعر كيلو لحم مفروم 140 جنيها.

سعر كيلو كلاوي مجمد 90 جنيها.

سعر كيلو سجوق 70 جنيها.

سعر كيلو كفتة 55 جنيها.

سعر كيلو سوسيس 70 جنيها.

سعر وجبة كاملة 12 قطعة وكيس بطاطس 100جرام 100 جنيه.

سعر كيلو بانيه طازج 140 جنيها.

سعر كيلو بانيه متبّل 40 جنيها وصولا إلى 100 جنيه.

سعر كيلو أجنحة 50 جنيها.

سعر كيلو دبوس 80 جنيها.

سعر كليو قوانص وكبد 70 جنيها.

سعر كيلو موزة برازيلي 155 جنيها.

سعر كيلو برجر يتراوح من 50 إلى 120 جنيها حسب النوع.

سعر كيلو استربس 110 جنيهات.

وتتوافر في معارض أهلا رمضان وفروع المجمعات الاستهلاكية، اللحوم البلدي بأسعار مخفضة، إذ يتم طرح سعر كيلو منها بـ190 جنيها، بتخفيض يصل إلى أكثر من 50 جنيها عن أسعار التجار، ويتراوح سعر كيلو اللحم البلدي في الأسواق من 220 إلى 250 جنيها.