أسعار اللحوم المجمدة في معارض أهلا رمضان بالشرقية.. تبدأ من 40 جنيها

تضم معارض أهلا رمضان بمحافظة الشرقية، باكيات مخصصة لبيع اللحوم المجمدة والأخرى المصنعة، بأسعار مخفضة تصل 30% مقارنة بمثيلاتها في المحلات التجارية والهايبرات، هذا وتطرح مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية السلع الغذائية بكميات تسد احتياجات المواطنين بشكل يومي، فيما توجد لحوم مجمدة وأصناف متعددة من اللحوم المصنعة بأسعار تبدأ من 40 جنيها، داخل معرض أهلا رمضان بالزقازيق أمام محطة القطار.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة «الوطن» قائمة بأصناف وأسعار اللحوم المجمدة والمصنعة في معرض أهلا رمضان بالزقازيق الشرقية كالتالي:

أصناف وأسعار اللحوم واللحوم المجمدة بمعرض أهلا رمضان

سعر كيلو لحم قطع مجمد 155 جنيها.

سعر كيلو لحم مفروم 140 جنيها.

سعر كيلو كبدة مجمد 110 جنيها.

سعر كيلو كلاوي مجمد 90 جنيها.

سعر كيلو سجوق 70 جنيها.

سعر كيلو كفتة 55 جنيها.

سعر كيلو سوسيس 70 جنيها.

سعر وجبة كاملة 12 قطعة وكيس بطاطس 100جم 100 جنيه.

سعر كيلو بانيه طازج 140 جنيها.

سعر كيلو بانيه متبّل 40 جنيها وصولا إلى 100 جنيه.

سعر كيلو جناح 50 جنيها.

سعر كيلو دبوس 80 جنيها.

سعر قوانص وكبد 70 جنيها.

سعر كيلو موزة برازيلي 155 جنيها.

متراوح سعر كيلو برجر من 50 جنيها وحتى 120 جنيها حسب النوع.

سعر كيلو استربس 110 جنيهات.

تخفيضات على أسعار اللحوم داخل معرض أهلا رمضان

وأكد حمادة أبو رفاعي بائع لحوم م باكية اللحوم المجمدة والمصنعة صنعة وأخرى مجمدة على أن باكية اللحوم المجمدة والمصنعة تشهد إقبالا ملحوظا من الزبائن على شراء اللحوم بجميع أنواع، لافتا إلى أنه ومع اقتراب شهر رمضان بدأت التموين والغرفة التجارية بضخ كميات أكبر من السلع الغذائية لسد احتياج المواطنين، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم داخل معرض أهلا رمضان أقل مقارنة بأسعار اللحوم في خارج المعرض.

مدير عام الرقابة بالتموين: نراقب الأسعار

وقال محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المديرية والغرفة التجارية يراقبان الأسعار للتاكد من الالتزام بالتخفيضات من قبل البائعين والتجار بمعرض أهلا رمضان، لافتا إلى ضخ كميات من السلع الغذائية لسد حاجة المواطنين فضلا عن توفير اللحوم وياميش رمضان والزيوت وباقي السلع.