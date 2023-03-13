«الغرف السياحية»: مطاعم تطالب بتعديل قوائم أسعارها قبل رمضان

أكد علي كامل منصور، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن العديد من المطاعم السياحية تقدمت حاليا بطلبات إلى وزارة السياحة والآثار وذلك لتحريك أسعار قوائم الطعام بها قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للرواد في ظل ارتفاع أسعار كل الخامات والمواد الغذائية وبخاصة اللحوم والفراخ، إضافة إلى المشروبات.

زيادة الأسعار لن تؤثر على إقبال الرواد على التواجد بالمطاعم السياحية

وأضاف لـ«الوطن»، أن الزيادة في أسعار قوائم الطعام بالمنشآت والمطاعم السياحية ستتراوح ما بين 30 إلى 35%، موضحا أن تلك الزيادة لن تؤثر بالسلب على نسب إقبال الرواد على تناول الوجبات الغذائية بالمطاعم السياحية، مرجعا ذلك إلى إدراك الزبائن من المصريين بأن الأزمة الاقتصادية العالمية رفعت من أسعار الغذاء بكل دول العالم دون استثناء.

الحفاظ على جودة الخدمات أولوية لدى المنشآت السياحية

وأشار إلى أن اتجاه المطاعم والمنشآت السياحية لرفع أسعار قوائم الطعام بها حاليا يؤكد أن المطاعم السياحية تعلم جيدا أن المحافظة على جودة الأطعمة المقدمة للرواد تأتي في المرتبة الأولى لديها، مشيرا إلى أن تلك الزيادات لن تؤثر على إقبال الرواد علي تناول وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المقبل.

وأشار إلى أن نسب حجوزات المواطنين المصريين والعرب على تناول وجبتي الإفطار والسحور خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ما زالت ضعيفة حتى الآن، موضحا أن نسب الإقبال سترتفع بشكل تدريجي بداية من الأسبوع الثاني من الشهر على أن تصل لذروتها خلال الأسبوع الأخير من شهر الصوم وخلال إجازات عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن رغبة أعداد جيدة من السياح العرب في قضاء شهر رمضان بمصر سيرفع من نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال وجبتي الإفطار والسحور لا سيما بالمطاعم الموجودة بكل من القاهرة والجيزة.