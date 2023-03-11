غياب ليدي جاجا عن حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب «Joker»

تغيب النجمة الأمريكية ليدي جاجا عن حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، حيث كان من المقرر أن تؤدي أغنيتها المرشحة لجائزة أوسكار «Hold My Hand» من فيلم«Top Gun: Maverick»، على المسرح خلال الحفل، لكنها اعتذرت بسبب تضارب المواعيد مع تصوير فيلمها «Joker: Folie à Deux» للمخرج تود فيليبس، والذي تقدم خلاله شخصية «هارلي كوين».

وكشف منتج حفل الأوسكار، جلين فايس، عن سبب غياب ليدي جاجا في مؤتمر صحفي، قائلا: «قمنا بدعوة جميع المرشحين الخمسة، لدينا علاقة رائعة مع ليدي جاجا ولكنها في منتصف تصوير فيلم الآن، نحن نكرم صناعة السينما وما يتطلبه الأمر لصنع فيلم».

وأضاف فايس: «لم تشعر أنها تستطيع تقديم أداء بالمستوى الذي اعتدنا عليه معها، لذا فهي لن تشارك في العرض، ونحن نفهم تمامًا أن هذه هي الأولوية في العمل بالنسبة لها»، وفقا لما نشره موقع صحيفة «نيويورك بوست».

ليدي جاجا: كتابة أغنية «Hold My Hand» تجربة عميقة لن أنساها

وعبرت ليدي جاجا عن سعادتها بعد ترشيح أغنيتها لجائزة أوسكار أفضل أغنية، وكتبت تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة «شكرًا جزيلاً للأكاديمية على ترشيح أغنيتي Hold My Hand لجائزة الأوسكار هذا العام، كتابة هذه الأغنية لفيلم Top Gun: Maverick، كانت تجربة عميقة وقوية لن أنساها أبدًا».

قائمة ترشيحات جائزة أوسكار لأفضل أغنية

ويتنافس على الجائزة أمام ليدي جاجا 4 مرشحون آخرون، من بينهم ريهانا التي تترشح لجائزة الأوسكار الأولى في مسيرتها الفنية عن أغنية «Lift Me Up» من فيلم «Black Panther: Wakanda Forever» والتي ستقدمها في عرض حي خلال الحفل، وتتسع قائمة المرشيحن لتتضمن: صوفيا كارسون وديان وارين بأغنية «Applause»، ستيفاني هسو وديفيد بيرن وسون لوكس عن أغنية «This Is a Life»، راهول سيبليجونج وكالا بهايرافا عن أغنية «Naatu Naatu».