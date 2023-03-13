انقلاب سيارة نقل ثقيل داخل مصرف بكفر الزيات يسفر عن إصابة شخص «صور»

أصيب شخص في العقد الخامس من العمر، بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة، إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل، داخل أحد المصارف المارة على طريق «كفر الزيات - أبو الغر» التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الزيات العام.

انقلاب سيارة نقل

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة كفر الزيات، بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل داخل أحد المصارف على طريق قرية أبو الغر، مما أسفر عن إصابة أحد مستقليه، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة محمد عطية خليل ويبلغ من العمر 40 عاما، ويعاني من اشتباه كسر في الساق الأيمن ، وكسر في الحوض، واشتباه ارتجاج في المخ، وجرى نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، ونجاة سائق السيارة، بعد أن تمكن من القفز قبل سقوطها.

رفع آثار الحادث

وجرى الدفع بأوناش ومعدات ثقيلة، لرفع آثار الحادث، وانتشال السيارة، تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.