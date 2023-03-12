مصرع سائق في انقلاب سيارة ملاكي على «الصحراوي الشرقي» بالمنيا

لقي سائق مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، بسببب السرعة الزائدة.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم (2625 ه ف ج - ملاكي)، بالوصلة الرابط بين الصحراوي الشرقي وطريق الجيش أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن مصرع محمد عدلي عبد الحكيم 36 عاما، سائق مقيم في محافظة القاهرة.

نقل جثة السائق المتوفى للمشرحة

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي بني مزار المركزي، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.