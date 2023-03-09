المطرب عطية العزومي لـ«مصر تغني» على قناةالحياة: الغناء البدوي بداية التحديات

سلط برنامج «مصر تغني»، المذاع على قناة الحياة، الضوء على الفن البدوي في محافظة البحيرة.

اكتشاف موهبته

وقال المطرب البدوي عطية العزومي إن الغناء البدوي هو بداية التحديات، فكل قبيلة تقدم صبيتها للغناء، وكل صبي يستغرق ساعة ويتبادلون التحدي بينهم، وهذا الفن بدأ في الثمانينيات.

وأضاف «العزومي» أنه اكتشف موهبته في الغناء وقرر استغلالها، بالرغم من المتاعب والصعوبات، لكن طالما الشخص موهوب لابد أن يصل لهدفه.

وكشف المغني خميس العزومي عن المميز بين مطربي بدو وعرب سيناء والواحات والبحيرة، قائلا إن الأغنية البدوية لديها شيئًا أساسيًا يسمى «غنيوة العلم»، وهذه لا توجد عند الأمازيغ أو عرب سيناء.

اختيار الأغاني بعناية

وأضاف العزومي، أنه يحرص على اختيار الأغاني بعناية، وما يرغب الناس في سماعه بالسوق، متابعا: «أنا بغني اللي الناس عاوزاه».

وأشار إلى أنه يؤلف أغانيه بنفسه، وأحيانا يستند على والده المغني عطية العزومي، متابعا: «في بدايتي قالي لازم تكون شاعر، لأن لما تصيغ حاجتك بنفسك محدش هيعملها غيرك انت، وهتكتب الأغنية على اللي أنت حاسه».