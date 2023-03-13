«التعليم» تستجيب لـ إيمان الحصري وتلحق الطفل «حازم» بمدرسة للتعليم المجتمعي

استجاب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض على قناة «dmc»، بإلحاق الطفل «حازم» بإحدى مدارس التعليم المجتمعي.

اكتشاف موهبة الطفل صدفة

وقالت الإعلامية إيمان الحصري، إن البرنامج عرض أول أمس تقريرا تلفزيونيا عن موهبة فنية في الرسم، لطفل يدعى حازم صبحي، يبلغ من العمر 13 سنة، صادفه القائمون على مبادرة تدعى «رسم مصر» في منطقة الإمام الشافعي بالقاهرة، حيث وجدوه يحاول الرسم.

وأشارت إلى أن القائمين على المبادرة تواصلوا مع الطفل، وتبين أنه من أسرة بسيطة، ولم يلتحق بالمدرسة نهائيا، ولكنه رغب في الرسم، وبالفعل بدأ في رسم لوحات جميلة.

ولفتت إلى أنه عندما جرى عرض التقرير، كانت هناك مناشدة من داخل التقرير بأن هذا الطفل يرغب في الالتحاق بالمدرسة خاصة أنها أمنيته، وبالفعل جرى الحصول على استجابة من وزارة التربية والتعليم وسيتم إلحاق الطفل بالمدرسة قريبا، ويجرى التواصل مع والده من خلال الإدارة التعليمية في حي الخليفة.

إيمان الحصري تشكر وزير التعليم

ووجهت الإعلامية إيمان الحصري الشكر لوزارة التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي على هذه الاستجابة، متابعة: «إن شاء الله هنصور حازم وهو في أول يوم في المدرسة».