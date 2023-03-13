النجوم يحضرون حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 برفقة أبنائهم «صور»

عدد كبير من النجوم حرصوا على إحضار أبنائهم إلى حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، المقام اليوم على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، وكان على رأسهم بريندان فريزر المرشح لجائزة أفضل ممثل للمرة الأولى في مسيرته المهنية عن فيلم «The Whale»، والذي حضر برفقة نجليه ليلاند وهولدن، البالغان من العمر 16 و18 عاما.

وعبر هولدن نجل الممثل بريندان فريزر عن فخره بوالده، وذلك خلال لقاء على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار 2023، قائلا: «نحن فخورون بشكل لا يصدق»، وفقا لما نشره موقع «ET» الفني.

أحضر باز لورمان مخرج فيلم «Elvis» المرشح لـ 8 جوائز أوسكار، من ضمنهم جائزة أفضل مخرج، زوجته مصممة الأزياء الحائزة على جائزة الأوسكار كاثرين مارتن، وابنتهما المراهقة ليلي لورمان، واختارت الممثلة أندي ماكدويل ابنتها ريني كواللي لتكون رفيقتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023.

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار 2023

وينطلق خلال الدقائق المقبلة النسخة الـ 95 من حفل توزيع جوائز أوسكار، للاحتفاء بالأعمال السينمائية البارزة التي تم إنتاجها خلال عام 2022، ويتنافس على الجوائز مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم عدد من الممثلين الذين يترشحون للمرة الأولى في مسيرتهم المهنية، ويقدم الحفل جيمي كيميل بجانب عدد من النجوم.

ويبدأ توزيع الجوائز بالإعلان عن الفائزة بجائزة أوسكار في فئة أفضل ممثلة مساعدة، يليه الإعلان عن الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، ثم الفائزين في فئات: تصميم الأزياء، التصوير السينمائي، ليتم الإعلان عن جائزة أفضل فيلم في نهاية الحفل.