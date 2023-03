جيمي لي كورتيس تحصد أول جائزة أوسكار في مسيرتها.. أفضل ممثلة مساعدة

حصد فيلم «Everything Everywhere All at Once» ثاني جوائزه من إجمالي 11 جائزة ترشح لها في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، المقام الآن على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، وكانت الجائزة من نصيب النجمة جيمي لي كورتيس في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم، وهي الجائزة الأولى في مشوارها السينمائي الممتد.

وكانت تنافس جيمي لي كورتيس على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في قائمة ضمت كلا من أنجيلا باسيت عن «Black Panther: Wakanda Forever»، هونج تشاو عن «The Whale»، كيري كوندون عن «The Banshees of Inisherin»، بالإضافة إلى ستيفاني هسو عن «Everything Everywhere All at Once».