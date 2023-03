جوناثان كي كوان يحصد جائزة أفضل ممثل مساعد في أوسكار 2023.. «بكى تأثرا»

حصل الممثل جوناثان كي كوان على أول جائزة في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، وذلك في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «Everything Everywhere All at Once»، وتعتبر تلك الجائزة الأولى التي يحصدها الفيلم من إجمالي 11 جائزة مرشح لها.

وقال كي كوان في كلمته على المسرح خلال استلام الجائزة، حيث بدى متأثرا، «بدأت رحلتي على متن قارب، وأمضيت عامًا في مخيم للاجئين، وبطريقة ما انتهى بي المطاف هنا في أكبر مسرح في هوليوود »، متابعا: «يقولون إن مثل هذه القصص تحدث فقط في الأفلام. لا أصدق أن هذا يحدث لي. هذا هذا هو الحلم الأمريكي».

ونافس جوناثان كي كوان على جائزة أفضل ممثل مساعد في قائمة ضمت كلا من برندان جليسون عن «The Banshees of Inisherin»، بريان تيري هنري عن «Causeway»، جود هيرش عن «The Fabelmans»، وباري كيوجان عن «The Banshees of Inisherin».