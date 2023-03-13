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الباكستانية مالالا يوسفزاي في حفل جوائز الأوسكار 2023: أتحدث فقط عن السلام

كتب:

حسن رمضان
05:38 ص | الإثنين 13 مارس 2023
مقدم حفل جوائز الأوسكار 2023 ومالالا يوسفزاي

مقدم حفل جوائز الأوسكار 2023 ومالالا يوسفزاي

شهد حفل جوائز الأوسكار 2023، المقام حاليا على مسرح دولبي في هوليوود بـ«لوس أنجلسو»، حضور الناشطة الباكستانية، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام في عام  2014، مالالا يوسفزاي البالغة من العمر «25 عاما».

وحرص مقدم حفل جوائز الأوسكار 2023، جيمي كيميل على سؤال مالالا يوسفزاي،  حول هاري ستايلز وكريس باين، فكان جواب الناشطة الباكستانية: «أنا أتحدث فقط عن السلام»، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية التي عنونت الخبر عبر موقعها الإلكتروني: «ملالا لديها أفضل نكتة».

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بقلم حسن رمضان