جوائز أوسكار 2023.. فيلم Everything Everywhere يحصد أفضل إخراج

احتفل المخرجان دانيال كوان ودانيال شاينرت بحصول فيلم Everything Everywhere All at Once على جائزة أفضل إخراج في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، وهي الجائزة الخامسة التي يحصدها الفيلم اليوم، بعد جائزة أفضل سيناريو أصلي، أفضل مونتاج بالإضافة إلى جائزتي التمثيل في الفئات المساعدة لـ جيمي لي كورتيس وجوناثان كي كوان.

بينما حصلت الكاتبة سارة بولي على جائزة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم Women Talking، في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، فاز فيلم Top Gun: Maverick بجائزة أفضل صوت في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، وهي الجائزة الأولى التي يحصدها حتى الآن من إجمالي 6 جوائز ترشح لها الفيلم