تعرف على موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023 في مصر

يبحث الجمهور حول العالم عن موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، حيث يفصلهم ساعات قليلة عن إقامة النسخة الـ 95 من حفل توزيع الجوائز الشهير على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس الذي يقدمه مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل، بحضور أبرز نجوم السينما الأمريكية والعالمية وصناعها للاحتفاء بالأعمال المعروضة خلال العام 2022.

وكشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، حيث يقام في تمام الساعة الثامنة من مساء الغد، الأحد، حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، ويذاع على شبكة قنوات «ABC» في أكثر من 200 منطقة حول العالم، ويستمر الحفل لما يقرب من 3 ساعات متواصلة، يتضمن 6 فقرات فنية بالإضافة إلى إعلان الجوائز في 24 فئة، وفقا للموقع الرسمي للأكاديمية.

موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023 في مصر

ولكن يختلف موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023 في مصر، بسبب فرق التوقيت، حيث يبدأ في تمام الساعة الثالثة من فجر الاثنين حسن التوقيت المحلي للقاهرة، ويذاع الحفل حصريا في الشرق الأوسط على شبكة قنوات «OSN»، بينما تعيد قناة «Dubai one» إذاعة الحفل مسجل على شاشتها في تمام الساعة الثامنة من مساء الاثنين.

تفاصيل حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

ويشهد حفل توزيع الجوائز منافسة كبيرة بين عدد من الأفلام من أبرزها «Everything Everywhere All at Once» المرشح لـ11 جائزة، وذلك بخلاف وجود 16 ممثلا مرشحين لجوائز التمثيل للمرة الأولى في مسيرتهم المهنية، وبجانب إعلان الجوائز يكرم عدد من السينمائيين بجائزة الأوسكار الفخرية، الموسيقية الأمريكية دياني أرين، المخرجة الفرنسية اوزان بالسي، بالإضافة إلى الكاتب والمخرج الأسترالي بيتر وير.