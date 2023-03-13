رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

جوائز أوسكار 2023.. بريندان فريزر أفضل ممثل عن «The Whale»

كتب:

نورهان نصرالله
06:12 ص | الإثنين 13 مارس 2023
الممثل بريندان فريزر في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023

الممثل بريندان فريزر في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023

حصل النجم الأمريكي بريندان فريزرعلى جائزة أوسكار أفضل ممثل، في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، وتعد الأولى في مسيرته المهنية، وذلك عن أدائه في فيلم «The Whale»، وهي الجائزة التي تنافس عليها عدد كبير من نجوم هوليوود من بينهم أوستن بتلر عن «Elvis»، وكولين فاريل عن دوره في فيلم «The Banshees of Inisherin».

وفي كلمته خلال حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، وجه فريزر الشكر للمخرج دارين أرنوفسكي، قائلا: «أنا ممتن لدارين أرونوفسكي لإعطائي حبل نجاة إبداعي ونقلني على متن هذه السفينة الجيدة».

وتابع: «قد بدأت في هذا العمل منذ 30 عامًا، لم تكن الأمور سهلة بالنسبة لي ولكن كان هناك تسهيلات لم أكن أقدرها في ذلك الوقت حتى توقفت لفترة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

اقرأ المزيد:

جوائز أوسكار 2023.. ريهانا تنافس على الجائزة وتؤدي أغنية «Lift Me Up»

جوائز أوسكار 2023.. فيلم Everything Everywhere يحصد أفضل إخراج

جوائز أوسكار 2023.. ميشيل يوه أول أسيوية تفوز بأفضل ممثلة

جوائز أوسكار 2023.. «Everything Everywhere All at Once» يحصد أفضل فيلم
بقلم نورهان نصرالله