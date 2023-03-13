جوائز أوسكار 2023.. بريندان فريزر أفضل ممثل عن «The Whale»

حصل النجم الأمريكي بريندان فريزرعلى جائزة أوسكار أفضل ممثل، في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، وتعد الأولى في مسيرته المهنية، وذلك عن أدائه في فيلم «The Whale»، وهي الجائزة التي تنافس عليها عدد كبير من نجوم هوليوود من بينهم أوستن بتلر عن «Elvis»، وكولين فاريل عن دوره في فيلم «The Banshees of Inisherin».

وفي كلمته خلال حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، وجه فريزر الشكر للمخرج دارين أرنوفسكي، قائلا: «أنا ممتن لدارين أرونوفسكي لإعطائي حبل نجاة إبداعي ونقلني على متن هذه السفينة الجيدة».

وتابع: «قد بدأت في هذا العمل منذ 30 عامًا، لم تكن الأمور سهلة بالنسبة لي ولكن كان هناك تسهيلات لم أكن أقدرها في ذلك الوقت حتى توقفت لفترة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».