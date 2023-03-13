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جوائز أوسكار 2023.. ريهانا تنافس على الجائزة وتؤدي أغنية «Lift Me Up»

كتب:

نورهان نصرالله
05:07 ص | الإثنين 13 مارس 2023
ريهانا في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023

ريهانا في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023

بالرغم من حمل ريهانا إلا أنها شاركت في جوائز الأوسكار 2023، حيث ظهرت النجمة في أداء لأغنيتها Lift Me Up المرشحة لجائزة أفضل أغنية من فيلم «Black Panther: Wakanda Forever»، في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، المقام الآن على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، وتعتبر تلك المرة الأولى التي تترشح فيها لجائزة أوسكار.

وظهر حمل ريهانا بشكل واضح على السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار 2023، حيث كانت ترتدي فستان ضيق يبرز حملها.

ريهانا تؤدي Lift Me Up في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023

ويتنافس على جائزة أوسكار أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، كل من ليدي جاجا عن «Hold My Hand» من فيلم«Top Gun: Maverick»، صوفيا كارسون وديان وارين بأغنية «Applause»، ستيفاني هسو وديفيد بيرن وسون لوكس عن أغنية «This Is a Life»، راهول سيبليجونج وكالا بهايرافا عن أغنية «Naatu Naatu».

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بقلم نورهان نصرالله