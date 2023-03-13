تجديد حبس متهم ضبط بحوزته مخدرات قيمتها 1.9 مليون جنيه في الجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس المتهم بحيازة 24 ألفًا و500 قرص مخدر، بالشيخ زايد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم المشار إليه بالشيخ زايد، وعثر بحوزته داخل السيارة النقل خاصته على 24 ألفا و500 قرص مخدر، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وقدرت المخدرات المضبوطة بمبلغ مليون و960 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة.

عقوبة المتهم

وقال حسن شومان المحامي، إنَّ قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف المحامي أنَّ العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

عقوبات مغلظة

وأوضح المحامي أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.