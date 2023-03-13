«المتيني»: 10% من كليات «عين شمس» دولية.. والطلاب الوافدون يمثلون 4.5%

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، و«أمديست مصر»، وممثلي عدة جامعات أمريكية، لبحث سبل التعاون بين الجامعة والجامعات الأمريكية، في إطار فتح آفاق التعاون الدولي والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.

«المتيني»: 10.2% من كليات «عين شمس» دولية

وخلال اللقاء قدم الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، عرضاً تقديمياً سريعاً عن جامعة عين شمس منذ نشأتها في عام 1950، كثالث جامعة مصرية، وموقعها الجغرافي، لافتاً إلى أن جامعة عين شمس عملاقة ويبلغ عدد كلياتها 20 كلية ومعهدا، وأن 10.2% من كليات الجامعة تعد كليات دولية سواء ببرامج الشراكة والدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، أو بتواجد أعضاء هيئة تدريس من الخارج، كما استعرض أعداد طلاب الجامعة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا، مشيرا إلى وجود 9 آلاف طالب وافد من جنسيات مختلفة، بما يمثل 4.5% من طلاب الجامعة.

وتناول «المتيني» الأنشطة الطلابية المختلفة التي تكفلها الجامعة لطلابها إيمانا بأهميتها في تنمية شخصية الطالب مثل الأنشطة الرياضية والفنية، مشيراً إلى امتلاك الجامعة أكثر من كورال من بينها كورال «روح الشرق» ذات السمعة العالمية والمحلية، كما استطاع طلاب الجامعة حصد جوائز دولية ومحلية في مجال المسرح، إضافة إلى المسابقات العلمية والبحثية المحلية والدولية في المجالات المختلفة والتي حصد فيها أبناء الجامعة جوائز متعددة .

وألقى رئيس الجامعة الضوء على البحث العلمي بالجامعة والنشر الدولي والمنح والمشروعات البحثية ومراكز التميز، مشيرا إلى أنه خلال الخمس السنوات الماضية تواجد بالجامعة ثلاث مراكز للتميز بالتعاون مع الجانب الأمريكي في مجالات (الطاقة ، المياه ، الثقافة).

وتحدث عن موقع جامعة عين شمس من التصنيفات الدولية ، مشيراً إلي أن الجامعة تعد من أفضل 2% من جامعات العالم، وأشار إلى أن هناك تعاونا دوليا بين الجامعة ومؤسسات من 38 دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة بعدد اتفاقيات دولية يبلغ 266 اتفاقية، جرى توقيع 85 منها في الأعوام الأخيرة.

جهود «عين شمس» للتحول إلى جامعة خضراء

وخلال اللقاء استعرض «المتيني»، جهود الجامعة للتحول إلى جامعة خضراء، ومساعيها في مجال التحول الرقمي الذي بدأ قبل جائحة كورونا، وأسرعت الجائحة من وتيرته، ملقياً الضوء على المنصات التعليمية بجامعة عين شمس مثل ASU 2 Leaning ، ASU E assessment platform ، وأيضا تناول مستشفى عين شمس الافتراضي وجهوده خلال فترة كورونا.

وخلال العرض التقديمي الشامل الذي قدمه رئيس جامعة عين شمس تحدث عن دوائر الابتكار بالجامعة (مركز الابتكار والإبداع ، مركز التدريب، مركز التوظيف)، كذلك تطرق لمستشفيات الجامعة التي تقدم الخدمة الطبية لما يزيد عن مليون مريض سنويا.

وأكد أن جامعة عين شمس تحرص على الانفتاح على الجامعات العالمية وتقدم خدمة تعليمية تواكب المستويات العالمية، وأن مصر بلد آمنة وشعبها ودود وتقدم الجامعة كل التسهيلات للطلاب الوافدين لدمجهم في المجتمع الجامعي، ومن خلال إدارة الوافدين بالجامعة يتمتع الطلاب بحزمة من الخدمات المتميزة.