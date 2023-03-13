أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم.. «الجاموسي» بـ16 جنيها

شهدت أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تراجعا في بعض المنتجات، واستقرارا في أخرى، وذلك وفقا لحالات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتي ربوع المحافظة، وسط وفرة في الكميات المعروضة منها.

تراجع أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـالوطن»، أن أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم شهدت تراجعا جيدا يعود بالنفع علي قطاع كبير من المستهلكين في شتي ربوع المحافظة، إذ سجلت أسعارها على النحو التالي:

- تراوح سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج بين 15 حتى 16جنيهاً، بتراجع جنيه لكل كيلو مباع.

- استقر سعر كيلو اللبن البقري الطازج ما بين 13 حتى 15 جنيهاً.

- تراوح سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي بين 150 حتى 155جنيها، وسط تراجع بواقع 5 جنيهات لكل كيلو مباع.

- تراوح سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي بين 140 حتى 150 جنيهاً، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو مباع.

- سجل سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية تراوح بين 62 حتى 71 جنيها.

- سجل سعر كيلو الجبنة القديمة ما بين 65 حتى 70 جنيهاً.

- سجل سعر كيلو «المش» نحو 62 جنيهاً، وسط تراجع بلغ ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

- سعر كيلو «المورتة» الفلاحي بـ67 جنيهاً.

توافر كميات كبيرة من الألبان والجبن في كفر الشيخ

وأوضح «عبدالغفار»، أن أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم بها وفرة في المعروض، خاصة في توافر كميات كبيرة من السمن الفلاحي الجاموس، والبقري.