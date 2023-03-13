إيرادات ضعيفة لـ«جروب الماميز» و«اتنين للإيجار».. 11 ألف جنيه في يوم واحد

يواصل فيلما «جروب الماميز» لـ روبي، و«اتنين للإيجار» بطولة الثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت، الهبوط في شباك التذاكر، ويُحققان إيرادات ضعيفة للغاية، وسط تراجع إقبال الجمهور على هذين العملين.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم الإيرادات التي حققها فيلمي «جروب الماميز» و«اتنين للإيجار» في شباك التذاكر، أمس الأحد، إذ إنهما احتلا المراكز الأخيرة من بين الأفلام المُنافسة، وهما المركز السادس والسابع.

اتنين للإيجار يُحقق 5 آلاف جنيه في يوم واحد

وأوضح أنّ فيلم «جروب الماميز» حقق 6 آلاف فقط في دور العرض، أمس الأحد، فيما حصد «اتنين للإيجار» بـ5 ألاف جنيه، مما بات يقتربان من حظرهما من السينمات خلال الأيام القليلة المُقبلة، حال الاستمرار في الهبوط والتراجع.

يذكر أنّ فيلم «جروب الماميز»، من بطولة روبي، يسرا اللوزي، ودارين حداد، ومحمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من تأليف غادة عبدالعال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث فيلم «جروب الماميز»، في إطار كوميدي حول 3 أمهات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهنّ أزمة في التعامل مع أبنائهنّ في المراحل التعليمية المختلفة، ليقررنّ الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهنّ.