عرض فيلم «جروب الماميز» في أمريكا لمدة أسبوع ابتداء من 10 فبراير

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «جروب الماميز» عن عرض الفيلم في بعض صالات السينما بالولايات المتحدة الأمريكية، لمدة أسبوع، لاستهداف الجاليات العربية في بعض الولايات هناك، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في السينما المصرية خلال الأيام القليلة الماضية.

عرض فيلم جروب الماميز في أمريكا

ويُعرض فيلم جروب الماميز، في أمريكا اعتباراً من يوم 10 فبراير وحتى يوم 16 من الشهر ذاته، حيث تصل سعر التذكرة الواحدة لـ18 دولار فقط.

وكان فيلم «جروب الماميز» قد حقق في السينمات المصرية، السبت، نحو ربع مليون جنيه، حيث جاء في المركز السادس بين الأفلام المنافسة، وذلك حسبما أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم جروب الماميز

فيلم «جروب الماميز»، من بطولة روبي، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث فيلم «جروب الماميز»، في إطار كوميدي حول 3 أمهات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهن أزمة في التعامل مع أبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة، ليقررن الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهن.