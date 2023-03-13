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ورش سباكة وندوات توعوية لطلاب سوهاج بمناسبة اليوم العالمي للمياه

كتب:

شيماء دراز
11:17 ص | الإثنين 13 مارس 2023
فعاليات شركة مياه سوهاج

فعاليات شركة مياه سوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الاثنين، عددا من الأنشطة التوعوية لطلاب مدارس قرية الكوامل قبلي بمركز المنشأة، والجاري بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائي لتوعية الطلاب.

فعاليات الأسبوع المائي بسوهاج 

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب، إن فعاليات الأسبوع المائي تستمر فى الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية، بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الاوقاف والمنطقة الازهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة وجهاز شؤون البيئة.

أنشطة توعوية وورش لتعليم السباكة 

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، إنه تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، تم اليوم تنفيذ عدد من الانشطة التوعوية لطلاب مدرسة الشهيد محمد فايز فراج الاعدادي ومعهد حمادى حسين الاعدادي الأزهرى لتوعيتهم باهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الامن لشبكات الصرف الصحي.

 

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