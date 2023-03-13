شاب يتخلص من حماته في البدرشين.. الجيران اكتشفوا الواقعة بعد 3 أيام

شهدت قرية سقارة في البدرشين جنوب الجيزة، واقعة بشعة حينما أقدم شاب على قتل حماته، وألقي القبض على المتهم، وجرى نقل جثمان الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الصفة التشريحية.

تفاصيل الجريمة

تفاصيل تلك الجريمة المأساوية وردت في بلاغ للواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، بالعثور على جثمان ربة منزل داخل مسكنها بقرية سقارة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنَّ زوج ابنة المجني عليها وراء قتلها وعقب استصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمّ استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم.

ووفقًا للتحريات الأولية التي أجرتها ضباط مباحث القسم، أن المتهم بعد ارتكاب جريمته ترك الضحية لعدة أيام داخل منزلها وفر هاربًا، وأن الجيران اكتشفوا الواقعة وأبلغوا ضباط الشرطة التي حضرت في غضون دقائق قليلة.

المتهم يمثل الجريمة

بعد غضون وقت قليل بدورها وصلت الأجهزة الأمنية وفريق النيابة لمعاينة مسرح الجريمة، وجرى تفريغ الكاميرات التي رصدت لقطات ما حدث وخضع المتهم لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثل مشهدًا تمثيليًا للجريمة أمام فريق النيابة لبيان كيفية ارتكابه الجريمة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات.