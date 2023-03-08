«الأورمان»: توزيع أثاث وملابس مجانا على 200 أسرة أولى بالرعاية في الدقهلية

نظمت جمعية الأورمان، معرضًا لتوزيع الأثاث المنزلي والملابس الجديدة مجانا على 200 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية بقري «الدبونية وكفر الجوهري وميت ناجي» مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، تماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، والذي شمل 3 قري بمركز ميت غمر.

معارض الأثاث المنزلي والملابس الجديدة

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، أن تنظيم معارض الأثاث المنزلي والملابس الجديدة من الأورمان تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه.

رصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا

وأشار «شعبان»، إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن هذه الأسر تفتقر الى فرص عمل.