ضبط لصوص بطاريات السيارات في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي، بمديرية أمن القاهرة، أنّ شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب «الضغط على الكابوت»، وأنّهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 3 وقائع بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية، وهو صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.