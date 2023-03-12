ضبط محاولة تهريب عدد من القطع والسبائك الذهبية في مطار برج العرب

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة أحمد وحيد حلمى مدير الجمرك، محاولة تهريب عدد من القطع والسبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من القطع والسبائك الذهبية

وفي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الكويت علي رحلة طيران الجزيرة جرى الاشتباه في الراكب ع . ص . ت مصري الجنسية بتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تبين وجود أجسام غريبة وكثافات معتمة، وبالعرض على أحمد وحيد حلمي مدير إدارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيش الراكب ذاتي.

وتبين وجود 6 قطع معدنية وسبائك من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون معدن الذهب الثمين مخبأة داخل ماكينة حلاقة شعر وشاحنها وداخل علبة شيكولاتة مغلفة وداخل رول ورق ألومنيوم وداخل الشراب الذي يرتديه بإجمالي 666 جم تقريبا.

وقدرت القيمة بصفة مبدئية لحين العرض على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمبلغ مليون و465 ألف و 200 جنيه .

تحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2023

قرر مصطفى العربي مديرعام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.