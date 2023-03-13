عقوبة ضبط نصف مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم والدقهلية.. محام يوضح

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بحيازة، نصف مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم والدقهلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

تعود تفاصيل عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة الفيوم حال إستقلالهما سيارة ربع نقل، وعثر بحوزتهما على 500000 قطعة ألعاب نارية و300 كيلو جرام من مادة البارود و 400 فتيل إشعال و 2 هاتف محمول، وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات للإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة حيالهم وإحالتهم للتحقيق.

عقوبة المتهمين بحيازة الألعاب النارية

قال ياسر سيد المحامي بالنقض، إن القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، «بأن يتم معاقبة كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد».

مصادرة محل الجريمة

وأضاف المحامي أن في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة، «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».